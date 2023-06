Už se definitivně pomátl? Potetovaný moderátor Petr Vágner se svlékl do půl těla a chystá se na maraton do Himaláje

Petr Vágner trénuje na maraton v Himálaji. FTV Prima

„Už z toho bude pomalu narozeninová tradice, každý rok si s přítelkyní Sylvií dáváme takový speciální dárek – nějakou adrenalinovou sportovní výzvu, překážku, která je pro nás zároveň takovou životní výzvou a motivací,“ říká moderátor Nového dne na CNN Prima News. Nebere ale nic na lehkou váhu. Uvědomuje si, že tenhle závod je opravdu mimořádně obtížný, a proto i s přítelkyní velmi tvrdě trénují, často několikrát denně, a podstupují sportovní testy pod dohledem lékařů a trenérů.

„Takto extrémní závod s sebou nese i velká zdravotní rizika po zatížení organismu. Na běhání v tak vysoké nadmořské výšce se u nás nelze připravit. Lze to pouze simulovat v kyslíkovém stanu nebo běháním v kyslíkové masce omezující přísun kyslíku. Proto jsme vyrazili za Jiřím Novotným, který je zkušeným sportovcem. Mimo jiné učí na Katedře sportovního výkonu a diagnostiky. Právě u něho jsme absolvovali zátěžový test. Měření obsahu plic, spirometrie, laktát, určení hranice tepovky atd.“ vysvětluje Petr Vágner, který teď střídá práci s tvrdými každodenními tréninky.

„Od letošního dubna běháme se Sylvií běžně 15, 22, 30 km denně. Za týden máme něco okolo 130 km. Když je hodně práce v dabingu, divadle nebo na natáčení seriálu Na vlnách Jadranu, tak naběháme okolo 90 km, a to musím skoro denně vstávat kolem čtvrté ráno do Nového dne a o víkendu zase do rádia. Občas to proložíme ještě cyklistickým závodem. Sylva je totiž mým hnacím motorem, bez kterého bych rozhodně nebyl tam, kde jsem,“ říká Petr.

Při tréninku přitom musí tentokrát dělat něco úplně jiného než obvykle. Kvůli vysoké nadmořské výšce budou muset omezovat svou rychlost i množství vzduchu, který dýchají. Je to takový opak tréninku na běh v nížinách. „Na konci srpna odletíme se Sylvií do indického Ladakhu, kde musíme být kvůli aklimatizaci minimálně deset dní před závodem, který oba poběžíme 10. září! Sylva tedy plánuje jen půlmaraton. Tak nám držte palce," dodal. ■