Když bude zlobit, bude to kruté: Marek Adamczyk zdědil ve StarDance tanečnici po Dvořákovi. Toho dovedla k vítězství

Marek Adamczyk a Lenka Nora Návorková Foto: Česká televize/ StarDance/ Mikuláš Křepelka

V soutěži StarDance se proti sobě postaví manželský pár. Smysl pro tanec poměří Eva a Marek Adamczykovi. Snowboardcrossařka Eva, za svobodna Samková, bude tančit s Jakubem Mazůchem, herce Marka si do péče vezme Lenka Nora Návorková, vítězka z roku 2018. Titul královny tanečního parketu tehdy slavila s hercem Jiřím Dvořákem.

Jak Marek Adamczyk (35), tak Návorková byli s volbou parťáka pro parket spokojení. „Přála jsem si Marka, a to se mi splnilo. Takže jsem nadšená, šťastná a je to super,“ přiznala tanečnice.

Marek zatím neví, co ho čeká, ale odhaduje, že tréninkům bude věnovat zhruba dvě hodiny dvakrát denně. „Víc než dvě hodiny se člověk nevydrží soustředit a bylo by to už kontraproduktivní. Ale samozřejmě nemám zkušenost, jak se tanec trénuje. Ještě si budeme muset ty naše představy porovnat,“ doplnil.

Návorková naznačila, že tréninky budou možná kratší, ale o to intenzivnější. „Ideální budou denně tři až čtyři hodiny na zkušebně. Ale musí to být vydatný trénink. Ne že se půjde trénovat na pět hodin a z toho se víc než půlka prokecá. Ty tři hodiny jsou ideální, pak už se člověk moc nesoustředí,“ uvedla ze zkušenosti. „A když bude zlobit, tak ten trénink bude krutý,“ doplnila v žertu se smíchem. ■