StarDance hodně ovlivní přípravu na novou sezónu, přiznala Eva Adamczyková. Trenér nebyl nadšený

Eva Adamczyková a Jakub Mazůch Foto: Česká televize/ StarDance/ Mikuláš Křepelka

„Nepoznal jsem ji ani po hlase, ale když jsem ji pak viděl, tak ona hned nasadila úsměv a zapůsobila na mě jako velmi energický člověk. Hned jsme si padli kolem krku,“ popsal první setkání. Další už budou následovat na Kavčích horách při trénincích.

„Na první lekci se naučíme základy a seznámíme se se všemi tanci. S rytmy, postoji a pak budeme vybírat hudbu,“ nastínil, co je čeká v nejbližší době.

Evě taneční tréninky zasáhnou do těch sportovních, z čehož, jak přiznala, neměl její trenér velkou radost. „Musela jsem to probrat v týmu, protože StarDance samozřejmě moji přípravu na novou sezónu hodně ovlivní. Trenér Marek Jelínek nebyl úplně nadšený, protože to vnímá tak, že StarDance je spíš pro sportovce, kteří už ukončili profesionální kariéru,“ svěřila.

Eva má za sebou vítězství na mistrovství světa a v nadcházející sezoně ji nečeká žádný „větší vrchol“, jak uvedla. StarDance tak časově vyšlo hezky. „Ale určitě bych chtěla do sezóny naskočit, jen teda o trochu později,“ ubezpečila své fanoušky. ■