Nejen Jiří Bartoška, ale i výkonný ředitel karlovarského festivalu si zahrál ve filmech: Zabili ho v Králi Šumavy

"Věříme, že na festival připraveni jsme, část týmu už tam je, zbytek odjíždí před víkendem. Tam už se to rozeběhne, nemůžete to zastavit a je lepší být na místě. Speciálně letos Russell Crowe přijede už o něco dřív, aby stihl zvukovou zkoušku, tak se nám ten festival rozeběhne vlastně o dva dny dříve," upřesnil.

A na koho ze zahraničních hostů se nejvíc těší on sám? "Na všechny, ale Ewan McGregor je pro mě to hlavní, protože když jsem v roce 1996 přijel na festival poprvé v obavě, že uvidím jenom ty umělecké filmy, tak první, co jsem viděl, byl Trainspotting, kde všechny uchvátil. Těším se, že ho osobně poznám," vzpomínal.

Probrali jsme samozřejmě účast prezidenta Jiřího Bartošky na festivalu a alternativy, jak ho zastoupit. "Jsme v intenzivním kontaktu, zajímá se o všechny věci, ale neumíme to odhadnout. Nejsme lékaři. Věříme, že to bude dobré, hlavně, aby se co nejdřív uzdravil. Jestli to bude na začátek festivalu, v půlce nebo na konci, uvidíme podle situace," řekl Super.cz.

"Fungujeme jako tým, Jiřího Bartošku nenahradí jeden člověk. Počkáme dva dny před začátkem festivalu a uvidíme, jak budeme tyhle věci řešit," dodal.

Abychom trochu odlehčili atmosféru, Kryštofa jsme se zeptali i na jeho hereckou kariéru.

"Vždycky to začíná a končí u Davida Ondříčka, který je můj kamarád a spolu jsme producenti na filmech, které režíruje. Má mě rád jako herce a přemlouvá mě, abych si zahrál. Už to bylo v Grandhotelu, vždycky zaskakuju, když někdo nemůže nebo nepřijde. Dostal jsem i větší příležitost u Jana Hřebejka v Nestydovi. Moje největší role byla v Králi Šumavy, což bylo pět natáčecích dnů. Ale bohužel mě na konci prvního dílu zabili, tak to nemělo pokračování," smál se. ■