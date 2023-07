Sandra Pogodová dva roky před padesátkou jen září: Herečka prozradila svůj tip na psychickou pohodu

Sandra Pogodová Super.cz

Po létě, kdy bude s Divadlem Broadway vystupovat na koncertním turné, plánuje opět zabalit kufry a v srpnu vyrazit na Srí Lanku. „Přijedou tam za mnou postupně tři skupinky lidí a máme tam s kamarádem Tomášem Lukavcem připravený seminář,“ svěřila se Super.cz Sandra Pogodová.

„Bude to seminář o seberozvoji a každý den budeme mluvit o nějakém tématu a primárně jde o to, aby lidi přijeli domů jako vyměnění,“ prozradila nám herečka, která začala koučovat, i když tento výraz příliš v oblibě nemá. „Já tomu tak nerada říkám, ale asi jo. Nic jsem nestudovala, jenom začala s lidmi sdílet svůj příběh transformace,“ řekla Sandra, která chce inspirovat lidi k tomu, aby se jim žilo lépe.

Její recept je snadný. „Nekoukám na televizi na zprávy a to už nedělám skoro dva roky a musím říct, že můj život se stal prozářenějším a spokojenějším. Opravdu nevím, na co mi jsou informace, že v Peru spadlo dvacet horníků do dolu a umřelo tam. To mi je opravdu s prominutím k úplnýmu ho*nu, takže jsem tyhle věci přestala sledovat,“ řekla nám s úsměvem Sandra Pogodová na narozeninové oslavě Jiřího Krampola k jeho 85. narozeninám, kterou moderovala. ■