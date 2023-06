Další žaloba: Právníky povolal nejen Michal David, ale také prezident České lékařské komory

Michal David Foto: Michaela Feuereislová, Právo

"Michal David v téměř 62 letech ztratil sluch, ale doktor Milan Kubek mu ho zachránil pomocí zapomenuté metody. Michal David vyjádřil vděčnost doktoru Kubkovi za obnovu sluchu a kariéry. Doktor Kubek použil speciální pilulky, které obnovily sluch Michala Davida," tak zní jedna z reklam.

"V 62 letech jsem téměř hluchý. Doktor Kubek zachránil můj sluch i kariéru." Tak lákala další reklama.

Michal David včera Super.cz potvrdil, že se bude bránit právní cestou a podává trestní oznámení. "Takhle to nejde, už je toho moc. Nejdřív jsem se pousmál, ale pokračuje to dál. Předal jsem to právníkům. Budeme podávat trestní oznámení na neznámého pachatele za klamavou reklamu a také řešit Facebook. Není možné, aby takové věci šířil," řekl Super.cz Michal David.

Nyní se k němu přidává také prezident České lékařské komory Milan Kubek. "Považuji to za nehoráznost, mrzí mě, že se obětí útoku stal také Michal David. Oba nás to poškozuje. Přidávám se a také podávám trestní oznámení," řekl Super.cz Kubek.

"Nestalo se mi to poprvé. Je to velmi nepříjemné," přiznává s tím, že už jeho jméno bylo zneužito vícekrát. Především ho to poškozuje u veřejnosti. "Nemyslím si, že by kolegové lékaři byli tak naivní, že prezident České lékařské komory dělá tak pochybné kšefty. Laická veřejnost si to může myslet," dodal Kubek, jehož specializací je Interna a angiologie. ■