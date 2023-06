Odtajněno! Známe první páry letošní StarDance

Marek Adamczyk bude tančit s Lenkou Norou Návorkovou. Foto: Česká televize/ StarDance/ Mikuláš Křepelka

Své tanečníky už znají David Prachař (64), Eva Adamczyková (30), Marek Adamczyk (35), Josef Maršálek (41) i Ivana Chýlková (59). Seznámení proběhla před pár dny.

David Prachař bude tančit se Zuzanou Dvořákovou Šťastnou, která prý správně tipovala, koho jí přiřadí. „Pouštěla jsem podcasty a četla rozhovory s osobnostmi, které byly do dvanáctého ročníku pozvané. A i podle výšky jsem si dva soutěžící rovnou vyřadila a zůstali mi tři adepti. A nejpravděpodobněji mi vycházel David. Takže to první setkání nebylo velkým překvapením,“ svěřila se tanečnice.

Eva Adamczyková si zatančí s Jakubem Mazůchem, který byl jedním z jejích favoritů, z výběru je tedy nadšená. „Hned jsme si padli kolem krku. Pocity úplně bezvadné,“ popsal tanečník první dojmy ze seznámení.

Evin manžel, herec Marek Adamczyk, si zatančí s vítězkou z roku 2018 (tehdy tančila s Jiřím Dvořákem) Lenkou Norou Návorkovou. „První dojem byl skvělý. Samozřejmě jsem přemýšlel, kdo by to mohl být, a Lenka mě napadla. Jsem rád, že mi ten můj tip vyšel,“ uvedl Marek. Lenka si Marka doslova přála. „Takže jsem nadšená, šťastná a je to super.“

Cukráře Josefa Maršálka parketem provede vítězka jedenácté řady (tančila s Janem Cinou) Adriana Mašková. „Teď jsem zjistil, že mám za taneční partnerku Adrianu, která předchozí řadu vyhrála s Honzou Cinou, tak to mi moc nepomohlo. Ona celá ta soutěž je svazující, ale tančit s vítězkou je zkrátka velké sousto. Nechápejte mě ale špatně, pro mě je to velmi pozitivní zpráva,“ uvedl Maršálek.

První pětici pak uzavírají Ivana Chýlková a Jan Tománek. „Tušil jsem, že jsem byl štábem soutěže nominovaný k některé vyšší ženě, protože tomu vždy tak bylo. Měl jsem dva tipy: Ivanu a Ivu Kubelkovou a jsem rád, že to takhle dopadlo a je to Ivana Chýlková. Oba jsme něco zažili, máme dostatečný nadhled a budeme si rozumět,“ věří Tománek, jenž se na parket vrací od porotcovského pultu. ■