Richarda Müllera čeká druhá operace kotníku: Pod kudlu musela i jeho žena

"Emma mi poslala písničku, která se mi od prvního momentu zdála velmi pěkná, dokonce krásná, tak jsme se sešli a nahráli ji. Teď už záleží jen na publiku, aby ji posoudilo kladně," míní Müller, jehož do Prahy nemohla doprovodit manželka Vanda. "Té teď operovali žlučník," prozradil zpěvák, který spolu s Emmou Smetanou natočil k písni Tahle jedna vteřina i videoklip. "Bylo to velmi rychlé, abychom Richarda moc nezatěžovali," vysvětlovala Emma.

Navzdory potížím s nohou už Müller koncerty neruší, čeká ho pracovní léto. "Zatím si nikdo na to, že sedím, nestěžoval. Hrajeme velmi intenzivně celé léto, většinou na Slovensku, ale i v Česku, i když méně, než bych zvládl. Pořadatelé asi nestíhají," smál se zpěvák, jehož chce Emma pozvat jako hosta i na svůj koncert 4. listopadu do Fora Karlín, kde by si s ním ráda střihla jejich duet naživo.

V rozhovoru nám Richard prozradil své další plány. Loni v říjnu vydal svoji poslední sólovou desku Čierna labuť, biela vrana a teď by se rád vrátil do minulosti. "Po čtyřiceti letech bych chtěl obnovit kapelu Banket. Chtěl bych to udělat tak, že by se natočilo nové album a pak bychom s tím i koncertovali. Měla by tam být i spousta hostů, ale zatím je to jen vize," svěřil. ■