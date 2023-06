Agáta Hanychová ukázala ploché bříško i zadeček v plavkách: Z maminky tří dětí jdou fanoušci do kolen

Agáta Hanychová vzala fanouškům opět dech. Foto: Instagram Agáty Hanychové / se souhlasem

Partnerka mediálního magnáta Jaromíra Soukupa (54) se zvěčnila v rudých jednodílných plavkách, ve kterých vynikají její dlouhé štíhlé nohy, ale také zadeček a ploché bříško. „Závidím ty hezký fotky s jednorožcem. Máma tří dětí,“ uvedla Agáta k příspěvku.

Netrvalo dlouho a u fotografií se objevila spousta lichotivých komentářů.

„Mazec, smekám. Tak brzo po porodu a takové tělo. Právem na sebe můžete být hrdá,“ napsala jedna z „holčiček“.

„Ta postava je fakt super. Po třech dětech? Velký obdiv,“ uvedla další.

„No, já se teda také přidávám a smekám klobouk. Po třech dětech máte luxusní postavičku a ta skluzavka je bomba,“ vzkázala fanynka.

Už krátce po porodu se Agáta svěřila, že má skutečně spoustu pohybu, a to nejen kolem svých dětí, ale také se pustila do cvičení. „Nebudu držet žádné diety, jen vynechám kila čokolád a litry zmrzliny,“ napsala na sociálních sítích už v dubnu. A po dvou měsících jsou plody její práce skutečně znát. Podívejte se, jak to Agátě sluší. ■