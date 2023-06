Tři jsou vdané, ale dvě ještě volné: Dívky z kapely Vesna po Eurovizi vyrážejí dál do světa, promluvily i o soukromí

Dívky z kapely Vesna po Eurovizi vyrážejí dál do světa, promluvily i o soukromí. Super.cz

"Už teď máme tři koncerty v Polsku, ve Vídni a v Budapešti a další se ještě budou přidávat. Až to všechno zkonsolidujeme, vydáme to na plakátu," dodala na křtu nového EP Muzika, kterou kapela po návratu vydala, a nechybí na něm ani píseň My Sister´s Crown, ovšem v akustické verzi, s níž na Eurovizi zabodovala. Holky stihly natočit i nový videoklip k písni Hej, mami.

Právě tato píseň je i odpovědí na hejty, které vedle kladných ohlasů samozřejmě kapela vnímá. "Chtěly jsme se tím s přívalech nějakého nedorozumění vypořádat. Když na vás někdo nějaký hejt směřuje, máte možnost na to reagovat nebo si vzít nějaký odstup. To jsme zvolily my a zpracovaly jsme to kreativně," vysvětlovala Patricie.

"Myslím, že nejsme jediné, kdo se setkává s nějakým hodnocením. Každý, kdo dá fotku na sociální sítě, tak mu k ní může někdo napsat, že zase přibral. Každý trochu čelíme nenávistným komentářům a hodnocením. V tom klipu jsme daly takový návod, jak se s tím vypořádat. A zároveň je to i poděkování našim maminkám, protože láska těch blízkých člověku pomůže všechnu tu negativitu ustát," dodala.

Dívkám se pochopitelně dostává i většího zájmu od mužů. Tři jsou ovšem už vdané, takže pánové mají smůlu. "Ale ještě dvě z kapely musíme vyvdat," smála se Patricie v našem videu uvidíte, o které dvě muzikantky jde. ■