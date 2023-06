Rybník nestačí, potřebuje moře: Simona Krainová prozradila své plány na léto

Simona Krainová po zimě v Karibiku nakonec léto v Česku nestráví. Super.cz

Kam se tedy v létě s rodinou chystá? "Bruno chce hrozně do Paříže a Max do Normandie, tak si je s manželem na týden rozdělíme. Budeme i na naší chalupě, no a v srpnu poletíme na naše milované Lanzarote. Máme tam kmotra, který tam má domeček, jezdíme tam pravidelně od doby, co se děti narodily. Minulý rok jsme byli skoro celé léto v Česku a teď jsme si řekli, že pojedeme i někam pryč," vypočítala.

A co Simonu tak unavilo, že potřebuje odpočinek u moře? "Pracuji na své nové značce, kde budu dělat i krémy nebo dekorativní kosmetiku, děláme na to kampaň a chceme to brzy představit, tak je s tím hodně práce. Budu mít i svoji řadu dioptrických a slunečních brýlí a vlastní řadu šperků. Do září představíme i další projekty, dělala jsem kalendář, dělám diář," prozradila.

Kvůli pracovním povinnostem nemá čas věnovat se ani bytu, který je čerstvě po rekonstrukci. "Nestihla ani všechno vybalit. Z Itálie nám přivezli o měsíc později šatnu, takže jsme na ni čekali a všechno měli v krabicích v našem bytě pod námi. A pořád jsme neměli čas to všechno vyndat a zabývat se tím," svěřila se Simona, s níž jsme v našem rozhovoru probrali i reakce na hatery na sociálních sítích. "Když je zablokuji, tak pak píší Karlovi nebo mým kamarádům, jestli bych je neodblokovala, že to tak nemysleli," uzavřela. ■