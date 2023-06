Fešák Zbyněk z Love Islandu, jehož ex randí s Muradovem, se prý objeví v kleci Oktagonu. MMA trénuje už dva roky

Zbyněk Vlček reaguje na údajný zápas pod křídly organizace Oktagon MMA. Foto: Instagram Zbyněk Vlček / se souhlasem

Zdá se, že si organizace Oktagon MMA brousí drápky na profesionální zápas s influencerem Zbyňkem Vlčkem, který se zúčastnil reality show Love Island. Tuhle informaci sdělil Super.cz důvěryhodný zdroj přímo z organizace. Zápas by se měl uskutečnit už letos na pražské Štvanici.

Samotný Zbyněk nám zápas nepotvrdil, ale ani nevyvrátil. Už v minulosti navíc několikrát hovořil o tom, že by pro něj měl nějaký takový zápas smysl. Avšak mluvil spíš o organizaci Clash of the Stars, která má pod taktovkou bizarní turnaje, jež toho nemají se sportem tolik společného.

„Dnes ještě nechci nic potvrzovat, více informací se dozvíte hodně brzy. Možná už zítra. Clash pro mě vůbec není možnost. Zápasení jedině v Oktagonu. Jsem sportovec a chci se tomu věnovat na nejvyšší úrovni,“ svěřil se Zbyněk pro Super.cz s tím, že se bojovým sportům věnuje už od dětství. Dokonce má za sebou několik zápasů.

„Judu jsem se věnoval od svých 6 let, poslední dva roky se navíc věnuji MMA, připravuji se v Gorilla Gymu, kde trénuji například s Danem Škvorem, Matoušem Kohoutem nebo Zdeňkem Polívkou,“ prozradil.

Zbyněk Vlček se dostal do povědomí lidí účastí v reality show Love Island, ve které došel až do samotného finále. S partnerkou Sabinou Karáskovou se ale později rozešli. Rozchod přišel ze strany Sabiny, která se zakoukala do bijce MMA Makhmuda Muradova, se kterým tvoří aktuálně pár. ■