Zorka Hejdová v bikinách vzala fanouškům dech: Umím si na fotku dobře stoupnout, směje se

A to nejen se svým manželem a synem, ale také v bikinách, ve kterých vynikly její skvostné křivky, a fanoušci zahrnuli Zorku lichotkami.

Krátce před létem nám Zorka prozradila, jak si svou figuru udržuje.

„Nevím, jestli jsem teda někoho ohromila, ale já si umím na fotku vždy samozřejmě dobře stoupnout. Nebudu se fotit rozkydlá na lehátku (smích). Recept je malé dítě, pořád za ním někam lítám, žádnou dietu nedržím. Já jsem známá tím, že se moc neomezuji, miluju sladký. Hlavní je pohyb, byť teď necvičím, což mě mrzí. Člověk je pořád v nějakém zápřahu s tím dvouleťákem, a to je asi jediné, co k tomu mohu říct,“ svěřila se Zorka Hejdová pro Super.cz s tím, že by do svého režimu opět ráda zakomponovala pravidelné cvičení.

„Doufám, že bude čas, kdy bude míň práce, a já ho opět využiju na ty pravidelné tréninky. Chybí mi to, opakuji to už dlouho. Žádný recept nemám. Je důležité se cítit hezky, já nemám žádnou ideální postavu, ale je mi fajn,“ prozradila na setkání k letošnímu ročníku udílení cen Czech Social Awards, který bude opět moderovat. ■