Do herectví jí jako matka nemluví. V novém seriálu si Linda Rybová zahraje s dcerou Josefínou

Linda Rybová se před kamerou potká se svou dcerou Josefínou. Super.cz

„Já se snažím to moc nevnímat, abych ty děti zbytečně moc nekontrolovala a nedělala si z toho zbytečný nervy. Takže to, co bylo, bylo úplně v pohodě,“ usmívala se Linda během rozhovoru pro Super.cz.

I tak ale její dcera inklinuje více k tanci než k herectví. „Josefína studuje tanec, nikoliv herectví, takže jakým směrem se vydá, to ještě tak úplně neví. Je rozhodně víc tanečnice než herečka,“ doplnila.

Linda už se celkově nemůže dočkat letních prázdnin. Za poslední dobu toho na ni bylo až příliš. „Točila jsem teď Zákony vlka 2, Ulici, Chataře, něco ještě na Slovensku, takže toho bylo strašně moc. Už jsem si říkala, že je nutné, abych měla volné prázdniny. A to se fakt stane. Odjíždím s kamarády na deset dní do Chorvatska a potom budu sama hezky na chalupě, až do doby, kdy v srpnu zase začnu točit. Jsem za to šťastná, protože to potřebuji,“ dodala během našeho rozhovoru Linda Rybová. ■