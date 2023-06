V jejích žilách koluje krev krále českých komiků. Takhle vypadá pravnučka Vlasty Buriana

Pravnučka Vlasty Buriana - Monika Kristlová Super.cz

V Česku není nikdo, kdo by neznal nezapomenutelný herecký a komediální talent Vlasty Buriana. Ne nadarmo mu bylo přezdíváno král komiků. Jeho pravnučka Monika Kristlová se také pohybuje u filmu, ale ne jako herečka nebo komediantka, ale jako filmová producentka. Stát před kamerou a jít ve šlépějích jejího slavného pradědy ji nikdy moc nelákalo. I když nějaké zkušenosti s hraním má.

„Maminka pracovala v divadle, takže odmalička jsem viděla do zákulisí divadla a filmů. Můj bratr hrál, dabovala, já jsem sice maličko hrála, ale nebyla jsem moc přirozená, nešlo mi to. V 18 letech jsem pak věděla, že hrát určitě nebudu, to v žádném případě,“ smála se Monika během rozhovoru pro Super.cz.

„Když vidím pradědečka v televizi, jak se třeba chechtá, tak tam vidím lehkou podobu s bratrem. Ale jinak se na tyto filmy dívám jako každý jiný divák, směji se scénám, které jsou vtipné, a užívám si to,“ doplnila.

My jsme si s Monikou Kristlovou povídali během natáčení filmu Vlny, pro který vymyslela koncept focení s herci. Scénář i režie samotného filmu je pod taktovkou Jirky Mádla. Příběh nás zavede do Československého rozhlasu v době pražského jara. Diváci ho uvidí v kinech na podzim příštího roku. ■