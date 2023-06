Jez a neřvi, řval tatínek na děti. Výměna manželek se opět neobešla bez slz

Výměna manželek byla plná emocí. TV Nova

Právě při jednom z jeho výchovných okamžiků neudrží maminka Petra slzy. Přestože se jí v panelovým bytě na přeloučském sídlišti celkem líbí, od začátku má problém s výchovou, jaká je na děti aplikována. Moc se podle ní doma křičí, i když to není potřeba.

Tatínek Petr se svou partnerkou Janou vychovává její dcery Janičku a Elišku. U jídla začne do děvčat tlačit jídlo a jeho chování náhradní maminka nevydrží. Se slzami v očích odejde od stolu.

„To je fakt hrozný, ty děti nemají ani u jídla klid, to do nich tlačí jak do husy,“ svěří se Petra, která je z výchovy v rodině v šoku. „Jez, neřvi, to ti nepomůže, máš to marný a ty to sama dobře víš,“ tlačí na malou dcerku tatínek Petr u jídla. Jak se situace v rodině bude vyvíjet, uvidíte ve středu v posledním premiérovém díle Výměny manželek před letními prázdninami. ■