Pomluva už přesáhla únosnou hranici! Michal David povolává právníky a podává žalobu

Michal David Super.cz

"V 62 letech jsem téměř hluchý. Doktor K.... zachránil můj sluch i kariéru." Tak lákala první reklama, které se Michal ještě zasmál. Bohužel se začaly šířit další a další. "Vláda schovává produkt pro sluch. Michal David se díky produktu za pár dní vrátil ke sluchu," zní další.

Tentokrát se už Michal rozhodl situaci řešit. "Takhle to nejde, už je toho moc. Nejdřív jsem se pousmál, ale pokračuje to dál. Předal jsem to právníkům. Budeme podávat trestní oznámení na neznámého pachatele za klamavou reklamu a také řešit Facebook. Není možné, aby takové věci šířil," řekl Super.cz Michal David. ■