Jiří Bartoška chyběl na poslední akci před festivalem: Zahraniční hvězdu oznámili bez něj

Jiří Bartoška Michaela Feuereislová

Ti také odtajnili poslední velkou zahraniční hvězdu, která do Karlových Varů dorazí. Je jí herečka Robin Wright, nezapomenutelná Jenny z legendárního Forresta Gumpa. Herečka na festivalu převezme Křišťálový glóbus a sama si vybrala film, který bude v rámci její účasti uveden. Překvapivě půjde o pohádku, i když velmi satirickou: Princezna nevěsta, v níž Robin hrála na počátku své kariéry. „Kdo má rád Shreka, bude nadšený,“ míní organizátoři.

S výkonným ředitelem Kryštofem Muchou jsme probrali i zdravotní stav Jiřího Bartošky a reálný výhled na to, zda se bude moci festivalu zúčastnit. „Pevně v to doufáme, jsme neustále v kontaktu, chodíme za ním a o dění ohledně festivalu se zajímá. Budeme čekat do nejzazší meze, což jsou dva dny před začátkem festivalu, abychom začali zvažovat alternativní řešení,“ řekl Mucha Super.cz s tím, že zdraví je přednější. ■