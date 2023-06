Karlos Vémola se po prohraném zápase vrací: Terminátor je v plné síle a chystá se na další turnaj

Karlos Vémola Super.cz

Mezi tréninky si zápasník MMA odskočil za svým dlouholetým přítelem Jiřím Krampolem (84), aby společně oslavili jeho 85. narozeniny. Na rok, kdy se herec se známým bijcem seznámil, už si Karlos pamatuje jen matně. „Už to nějaký rok bude, přesně vám to neřeknu, přece jenom mám tu hlavu vymlácenou ze všech těch zápasů, ale pár let už to bude,“ svěřil se s úsměvem Karlos Terminátor Vémola, který je za přátelství s Jiřím Krampolem velmi vděčný.

„Pojí nás velký respekt, byl v mládí jedním z mých velkých vzorů, když jsem ho viděl na televizních obrazovkách. Za to, že jsem měl šanci se s ním setkat a spolupracovat na spoustě projektů, jsem vděčný. Popřál bych mu zdraví, já sám z vlastní zkušenosti můžu říct, že na tom zdraví závisí úplně všechno,“ prozradil Terminátor, kterého loni Jiří Krampol také oddával.

Aktuálně je Vémola v plné přípravě na svůj blížící se zápas, na otázku, jak je na tom se zdravím on, odpověděl jasně. „Ono už to dobrý nebude nikdy, ale já jsem Terminátor, vyměníme součástky a jedeme dál. Takže pořád za chodu něco upravujeme a měníme,“ svěřil se Super.cz Terminátor.

„Za chvilku mě čeká zápas na Štvanici, už je to za rohem, za šest týdnů, takže jsem v plné přípravě. Sem jsem si jenom odskočil po tréninku, popřeju Jirkovi k narozeninám, strávím s ním hodinku a pak jedu zase na trénink. All day, every day,“ dodal Terminátor v Divadle Broadway. ■