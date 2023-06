Zažehněte oranžovou jiskru, která spojuje! Aperol není jen nápoj, je to ikona

Snad nic k sobě nepatří víc než léto a dobře vychlazený Aperol Foto: Aperol.com

Snad nic k sobě nepatří víc než léto a dobře vychlazený Aperol. Jeho jasně oranžová barva a jedinečná hořkosladká chuť dokonale vyvážených chutí podtrhuje tajná receptura, která se přes více jak sto let nezměnila.

Psal se rok 1919, když spatřil světlo světa Aperol tak, jak si ho můžeme vychutnávat dodnes. Bratři Luigi a Silvio Barbieriové zdědili po svém otci továrnu na likéry, ve které po sedmi letech experimentů stvořili aperitiv, který pojmenovali Aperol. Ten se velice rychle stal oblíbeným nápojem po celé Itálii.

Významný zlom přinesla padesátá léta. Začala se totiž vysílat první televizní reklama na Aperol, která celosvětově proslavila dnes již jeden z nejznámějších koktejlů Aperol Spritz a odstartovala tak éru značky, která je životním stylem a synonymem pohodové atmosféry. Od osmdesátých let buduje tenhle nezaměnitelný brand silné pouto se svými zákazníky prostřednictvím umění, reklamy i hudby.

FOTO: Aperol.com

Rituály kolem Aperol Spritzu aneb Stačí počítat 3-2-1



Mýtů kolem správně namíchaného Aperolu už padla pěkná řádka. Oficiální receptura pro Aperol Spritz schválená Mezinárodní barmanskou asociací (IBA) je však jen jedna a je nekompromisní. Pro správnou vibrující chuť tohoto legendárního koktejlu je nutné použít:

3 díly Prosecco (9 cl) 2 díly Aperolu (6 cl) 1 střik perlivé vody (3cl) 1 plátek pomeranče

Máte připravené ingredience? Jako první nasypte kostky ledu do sklenice kulatého tvaru na stopce. Nalijte do ní Prosecco, Aperol a perlivou vodu. Plátek pomeranče použijte jako ozdobu. Pokud se vám nechce zrovna odměřovat v přesném poměru, držte se jednoduchého pravidla: 3-2-1. Tři díly Prosecca, dva díly Aperolu a jeden díl perlivé vody.

Věděli jste, že Aperol Spritz a jednohubky cicchetto jsou bytostně propojené? Svěží chuť tohoto aperitivu vybízí k ochutnávání a objevování. Italský vytříbený jazýček se při sklence Aperolu neobejde bez pověstného a původně benátského výběru cicchetti, jako jsou sardinky ve vlastní šťávě, solené tresky, vovetto či masové kuličky třeba z tuňáka nebo lilku.

Tip: Nemáte čas ani ingredience? Objevte chutné kouzlo nového Ready to Serve koktejlu. Lahvička Aperol Spritz Ready to Serve obsahuje již namíchaný koktejl připravený z ingrediencí té nejvyšší kvality. Jeho chuť přináší stejný zážitek, jako byste v ruce drželi čerstvě namíchaný koktejl Aperol Spritz. Jak na to? Připravíte si sklenici plnou ledu s plátkem pomeranče a přidáte Aperol Spritz, abyste si mohli rychle a snadno vychutnat koktejl.

Oranžová barva působí na většinu lidí jako zdroj sebedůvěry, štěstí a energie

FOTO: Aperol.com

Oranžová barva Aperolu: Náhoda, nebo promyšlený tah?

Vzpomínáte si na svůj první Aperol? Někteří přijmou sofistikovanou a vyváženou chuť jako něco samozřejmého, druzí pátrají po chuťové alchymii, kterou lze získat jenom díky kvalitnímu ovoci, bylinám a kořenům doplněnými nádechem neskutečně šťavnatého pomeranče a vanilky. Skutečně mistrovské alchymistické dílo, že?

Zásadní otázkou pro většinu z nás ovšem je: Proč je Aperol oranžový? Proč není červený nebo žlutý? To je otázka pro tvůrce – bratry Barbieriovy, kteří ve svých archivech bohužel ale nikde nezaznamenali, proč zvolili zrovna oranžovou barvu. Můžeme tak dnes jen hádat. Prozradíme ale, že oranžová barva působí na většinu lidí jako zdroj sebedůvěry, štěstí a energie. Jsou kultury, které ji považují za posvátnou, jiné za barvu těch nejurozenějších.

Díky spojení červené a žluté do oranžové barvy můžete najít to, co někteří považují za smysl života. Díky žluté vyzařuje oranžová barva Aperolu optimismus, svobodu a štěstí. Červená pak dodává odvahu a vášeň. Není proto divu, že Aperol poutá a vábí pozornost, provokuje k okamžité reakci a vzbuzuje pocity, jako jsou vášeň, plodnost, hojnost či vzrušení. A uznejte, toho není nikdy dost!

Aperol: Značka, která spojuje

FOTO: Aperol.com

Jako byste seděli v Itálii aneb Tak chutná Mánes

Milujete pověstnou italskou pohodu a rádi byste si naplno vychutnali oblíbený rituál „Aperitivo Italiano“? Cestovat nemusíte daleko. Stačí vyrazit do legendárního Mánesu v srdci Prahy, kde od května můžete vychutnávat Aperol přesně tak, jak ho máte rádi v nově otevřené terase s luxusním výhledem. Spojení značky Aperol a Mánesu není navíc náhodné!

Funkcionalistická budova Mánesu je od své výstavby ve 20. letech 20. století spojena s uměním, stylem a společenskými událostmi. Aperol Spritz Terrace Mánes Praha na tuto tradici navazuje propojením historické atmosféry a osobitého italského životního stylu, jeho pulzující živelnosti a lásky ke všemu dobrému. Na nové terase si tak můžete vychutnat ty nejslavnější italské nápoje v té nejvyšší kvalitě, jako je Campari Spritz, Negroni, Negroni Sbagliato, Americano, Cinzano Rosé, Averna Sour nebo nealkoholický Crodino Spritz. Gurmánské labužníky navíc potěší propojení s typickými italskými specialitami, jako jsou sušená rajčata, olivy, grissini, Pinse a jiné autentické speciality.

Tip: Na terase o rozloze 470 m2 se konají také rozmanité akce a programy. Otevřena je denně po celé léto. ■