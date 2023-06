Marek Taclík končí v seriálu ZOO. Bez možnosti návratu

Sabina Laurinová se musela vyrovnat se smrtí svého seriálového manžela. FTV Prima

„Do ustálené rodiny a harmonických vztahů bylo nutné vnést novou dynamiku. Všechny to mrzelo, ale v seriálech to tak je, že někdo musí zemřít,” osvětlil linku rodiny Novotných scenárista René Decastelo.

Na řadu tak přichází vdova Alice a zlomená maminka Sidonie v podání Sabiny Laurinové (51) a Jany Švandové (75).

„Ten den, kdy se točily chvíle, kdy se jako rodina dozvídáme, že je Eduard mrtvý, byly mou nejčastější rekvizitou papírové kapesníčky a i další díly po tom. Mám pocit, že taková témata už patří do života seriálu,” svěřila se Sabina Laurinová, jejíž Alice přišla o milovaného manžela Eduarda.

„Rodina se s tím musela nějak vyrovnat. Samozřejmě nám bude Marek chybět. Byla s ním legrace, dost jsem se s ním jako Eduardem nasmála a Jana nebude mít koho jako máma peskovat. Točit takové smutné scény je vždy zvláštní. Na place bývá legrace, je to taková obrana. Potom se to přetne hned, když se rozsvítí kamery. Člověk musí tu situaci vzít vážně a natočit to důstojně,” přiznává Laurinová, ze které se tak nečekaně stala vdova.

Maminka Jana Švandová to vidí podobně. „Přišlo mi hlavně líto toho, že se ta naše rodina rozpadla a už nebude taková jako dřív. Je škoda, že Marek s námi není. Mně se s ním hrálo bezvadně, ale určitě se s ním potkám zase někde jinde. Je to škoda i pro diváky, ale to se zkrátka v téhle branži stává,” dodala Jana Švandová. ■