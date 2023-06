Operní diva natáčela videoklip s Basikovou, Gondíkovou a Abbasovou: Teď se těší k moři, do plavek ale hubnout nestihla

Pavlína Senič Super.cz

"Při natáčení už se ale všichni dohromady nesešli, to by asi nešlo zvládnout. Točili jsme s nimi postupně, na každého byly maximálně dvě hodiny a pak se to sestříhalo. Nechtěli jsme točit nic drahého, abychom za videoklip nedávali zbytečně moc peněz, které potřebuje ten fond na něco jiného. Mám radost, že jsme s písničkou vyhráli Českou dvanáctku a držíme se v ní už osmý týden. A hrají ji i další rádia," vysvětlila Pavlína, která klip sama po nocích stříhala.

Pavlína si sice písní Moje velké přání tak trochu odskočila do světa popu, dále se ale věnuje hlavně opernímu zpěvu. "Měla jsem krásný koncert na velkém festivalu v italském Forli a pak jsme pokračovali do Frankfurtu. V návaznosti s tím videoklipem to bylo náročné období a teď už mě čekají jen Master classy a těším se na dovolenou u moře s dcerou," svěřila.

Na to, aby před dovolenou hubla do plavek, tedy ani neměla čas. "Myslím si, že s postavou nikdy nebudu spokojená. Když se dívám na staré fotky z doby, kdy jsem si připadala tlustá, a srovnám je se současností, tak vůbec nevím, proč jsem si tak připadala. A do kil z mého mládí už se asi nevrátím," uzavřela. ■