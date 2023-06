Vyžral se a musel nasadit drsnou dietu: Marek Dědík ze StarDance shodil za dva týdny skoro sedm kilo

Tanečník Marek Dědík zhubl. Super.cz

"Zhubnul jsem za dva týdny asi sedm kilo a ještě jsem neskončil. I když teď se to trochu zastavilo a musím přidat pohyb, abych dostal dolů celých deset. Ta moje váha už nebyla vhodná k tanečníkovi," řekl Super.cz.

A jak hubne? "Jím strašně málo a jídlo jsem nahradil proteinovými drinky. Vím, že je to drastické, ale jako chlap potřebuji vidět hned výsledek a ten se dostavil velmi rychle," prozradil a svěřil se, jak vlastně došlo k tomu, že se tak "vyžral". "Moje tělo bylo zvyklé na velkou dávku pohybu, a když jsem profesionální kariéru omezil skoro na polovinu, tak už nestačilo všechno spálit jako dřív. Navíc jsem labužník a rád jím," přiznal na křtu nového videoklipu zpěvačky Natálie Tichánkové, jehož choreograf je jeho kamarád.

Choreografii by se chtěl v budoucnu věnovat i Dědík, jehož neuvidíme v letošním ročníku StarDance. "Je to pro mě pořád otazník, už bych tam nerad tancoval, byl jsem tam pětkrát, je to deset let mého života a přineslo mi to plusy i minusy, chtěl bych se už angažovat spíš v jiné profesi. Třeba bych mohl zasednout do porotcovské židle anebo dělat choreografii. To ale musí přijít z Kavčích hor," uzavřel. ■