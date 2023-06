Jiří Krampol slaví 85. narozeniny: Popřel hospitalizaci a promluvil o svém zdravotním stavu

Jiří Krampol Super.cz

Na velkolepý večer se začal herec připravovat už v odpoledních hodinách, kdy vyrazil do salonu, a večer se objevil na jevišti ve skvělé náladě. Hned také popřel zprávy o tom, že byl v posledních dnech hospitalizovaný.

„Jsem naštvaný, protože jsem se dočetl, že ležím v nemocnici na kapačkách, tohle přehnali,“ svěřil se herec Super.cz s tím, že bohužel od dětství trpí na průdušky a ve svém věku má už na nějaký ten neduh právo. „Od dětství trpím na průdušky, je to rodové, měla to maminka, babička, všichni. Tím, jak jsem jezdil dřív k moři na tenisové turnaje, tak to nebylo moc znát. Teď jak jsem to opustil a jsem starý, tak se sem tam ty průdušky ozvou a v nemocnici vám musí posílit plíce, průdušky a srdce. A hned je z toho, že jsem mrtvej. Já už jsem umřel asi stosedmdesátkrát,“ řekl Super.cz Jiří Krampol, který se na večer s fanoušky velmi těšil.

Ve svém věku se herec šetří, některé zájezdy už zrušil, ale práci mezi lidmi se stále věnuje.

„Dálky na Moravu jsem zrušil, to by mě pan profesor zabil, kdybych to dělal. Ale nemůžu sedět doma. A jestli má někdo za odpočinek, že sedí doma, pije lahvový pivo, kouká před sebe na seriál, tak já to nejsem,“ řekl nám Jiří Krampol s tím, že ho dobíjí publikum.

„Teď jsme měli Humoriádu a bylo narváno. Když to skončí, tak mám pocit, že mi je o dvacet míň. Nabíjí mě publikum,“ prozradil Krampol, který na svých narozeninách přivítal i spousty hostů. Vedle Sandry Pogodové, která večer s hercem uváděla, nechyběl zápasník MMA Karlos Vémola, kterého loni Jiří Krampol oddával, dále zpěvačka Natálie Grossová, zpěvák Bohuš Matuš nebo hitmaker Michal David. ■