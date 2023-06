Denise z MasterChefa se rozšířil nádor, lékaři zkouší aktuálně jedinou možnost léčby: Modlím se, aby to klaplo

Denisa Cziglová TV Nova

Finalistka MasterChefa 2019 Denisa Cziglová už několik let bojuje s agresivním nádorem na mozku. Na nemoc jí lékaři přišli poté, co v roce 2014 zkolabovala během zařizování dortu na svou svatbu. V únoru letošního roku Denisa podstoupila náročnou operaci, ze které se několik týdnů zotavovala. „Otok mozku bohužel stále trošku mám, občas mluvím špatně,“ informovala v dubnu.

V polovině května ale přišla pro Denisu další rána. Její zdravotní stav se opět zhoršil. Během návštěvy kamarádky ji postihl slabý epileptický záchvat, po kterém lékaři zjistili, že se nádor namnožil. „Vytvořila se nová ložiska, úplně se zmutoval, nic na něj neplatí, žádné infuze, půst a hladovění, nezabralo ozařování, chemoterapie, ozonová terapie, ani moje přírodní alternativní léčba, která byla tentokrát velmi silná, ale bohužel nestačilo nic,“ uvedla Denisa na Instagramu.

Denisa se ale nevzdává. „Po únorové operaci, začali na MOÚ (Masarykův onkologický ústav - pozn.) zkoumat můj nádor, aby se zjistilo, jestli je nějaký lék, který by Evžena (tak Denisa nádoru říká - pozn.) zastavil. Obvykle nádory nereagují a řešení se nenajde. Když má někdo štěstí, pravděpodobnost, že se nádor chytne, lék začne působit a nádor se zmenší, je tak 10 %. Evžen začal reagovat, samozřejmě, že kolik procent úspěchu, že zabere v mé hlavě, je ve hvězdách."

„Ale nic jiného teď není možné. Tak brzy operovaná být nemůžu. Cestovat a hledat lék v zahraničí je dlouhá trať a nádor se musí zastavit. Pojďme si říct, je to agresivní nádor. Lék už jsem nasadila a upřímně se modlím každý den, aby to klaplo a já tu ještě pár let mohla být, mám svůj život ráda. Ale bohužel musím se smířit i s tím, že tu nebudu věčně a moje role už tady možná končí. Tajně doufám, že budu průzkumník této léčby, že tento lék klapne a bude možné léčit všechny lidi a nádory nezvítězí,“ doplnila Denisa, která může být léčená především díky sbírce na portálu Donio, kterou zorganizoval její manžel Roman. ■