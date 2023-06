Větší prsa? To by u mě snad ani nešlo! Nová královna krásy plastiku neplánuje. Pyšní se přírodními čtyřkami

Větší prsa? To by už u mě snad ani nešlo! Nová královna krásy plastiku neplánuje. Pyšní se přírodními čtyřkami Super.cz

Justýna Zedníková (20) je novou vítězkou Miss Czech Republic. Od jejího triumfu uplynul měsíc. "Už jsem ten celý zážitek vstřebala, cítím se skvěle, mám přehlídky, focení, akce. Je toho hodně a jsem za to ráda. To by asi nebylo úplně správně, kdyby to tak nebylo," řekla Super.cz Justýna.