Blbec k večeři slavil rekord: Hra s Janou Švandovou, Václavem Vydrou či Josefem Cardou se dočkala 900. reprízy

Hra s Janou Švandovou, Václavem Vydrou či Josefem Cardou se dočkala 900. reprízy. Herminapress

Herec Václav Vydra (67) prozradil, že jeho bezesporu nejsilnějším zážitkem, který si spojuje s touto inscenací, je, když hrál se zlomenými žebry. Herec Josef Carda, který Vydrovi na jevišti sekunduje, vzpomněl, že se divadlo v Paláci Adria právě touto komedií otevíralo. To Jana Švandová (75), která patřila ke stálicím, které Jiří Menzel často a rád obsazoval, prozradila, že s nabídkou na roli Marlene se jí režisér téměř omlouval, protože není dostatečně veliká. Slíbil jí však, že ji rozhodně bude bavit. "Jsem ráda, že jsem součástí tak úspěšného představení a že diváky stále bavíme," svěřila Super.cz.

Nešlo se nezeptat, v čem byla spolupráce s Jiřím Menzelem, který pro tuto pražskou divadelní scénu mimo jiné režíroval také komedii Kdes to byl(a) v noci?, která se v červnu dočkala svého 500. uvedení, nezapomenutelná. "Jednak to byl oscarový režisér a těch u nás moc není. A zároveň uměl skvěle pracovat s herci. Kdykoli jsme si něčím nebyli jistí, tak vyběhl na jeviště a ukázal, jak to má správně vypadat. To ne každý režisér dělá a hlavně umí," říká Josef Carda.

"Blbec byla druhá věc, kterou jsem zkoušel s Jirkou. Ta první byl Jakobowski a plukovník v Divadle na Vinohradech. Jirka těžko snášel mé příchody na poslední chvíli a v jedné slabé chvíli mi řekl, že se mnou už nikdy nechce nic dělat. Měsíc na to jsme spolu začali zkoušet Blbce k večeři. A pak jsme spolu udělali ještě asi pět dalších inscenací. Myslím, že jsme si moc rozuměli," vzpomínal na spolupráci Václav Vydra.

A v čem dle nich tkví úspěch představení? "Mysleli jsme si, že hra bude úspěšná, ale že ji budeme hrát 27 let, to nás, myslím, nenapadlo nikoho. Asi dobrá režie, dobrá hra s dobrými herci," smál se Vydra. "To, že se dočkáme 900. reprízy, nikdo nečekal. Tajemství úspěchu je dle mého právě Jirkova výborná režie. Vždycky nás prosil, ať si nic nepřidáváme, že ta hra je sama o sobě skvělá. A vždy dodal i skvěle zrežírována. A měl pravdu, hra díky tomu drží dodnes," dodal ještě Carda. ■