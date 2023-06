Kočky na Jadranu. Sandra Nováková opět provokovala v plavkách

Sandra Nováková s kolegyní Sárou Rychlíkovou Foto: archiv S. Novákové

Sandra se takto nechala v plavkách zvěčnit společně se svou kolegyní Sárou Rychlíkovou. Krásky v plavkách vyfotil s proseccem v ruce právě zmíněný Vojtěch Moravec.

„Když je doma co fotit,“ liboval si režisér. Nováková má v seriálu jen menší roli. „Já tam naštěstí nebudu mít tolik práce, protože moje postava je mrtvá. Je to pokračování seriálu Pod hladinou a já se tam zjevuji jen v nějakých představách. Takže já si to budu spíš užívat a Vojta to bude muset odpracovat,“ svěřila se nedávno herečka Super.cz. Herečka si tak může užívat pohodu u moře.

V seriálu si zahraje také Sara Sandeva, Matěj Hádek, Adam Ernest, Natália Germani nebo Kristýna Leichtová. ■