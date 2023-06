Trojnásobná mamina v akci: Agáta Hanychová šla do plavek

Agáta Hanychová Foto: Instagram A. Hanychové/se souhlasem

Agáta Hanychová (38) si užila neděli jako malovanou. Prosluněný den přímo vybízel k tomu vyrazit k vodě. Agáta má to štěstí, že může na zahradě využít bazén, a tak se i stalo. Coby trojnásobná maminka se svlékla do plavek a s malou Rozárkou v náručí kontrolovala na kraji bazénu dovádění syna Kryšpína a dcery Mii.

Někdejší modelka si nedávno posteskla, že se jí po dvou měsících kojení přestalo tvořit mateřské mléko, což pro ni bylo stresující. Přiznala také, že se třemi dětmi to rozhodně není procházka růžovou zahradou.

„Je to náročné, netušila jsem, že to bude taková změna, ze dvou dětí na tři. Je to tak náročné, že se mi to podepsalo i na zdraví. Na těle mám vyrážku, se kterou jsem byla na kožním, a prý je to únavový syndrom. A už nemám ani mléko. Já, paní kojná, která vždy chtěla kojit,“ prozradila nedávno Agáta, která se třemi dětmi ještě pracuje. Novou energii tak o víkendu čerpala aspoň ze sluníčka. ■