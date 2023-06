Když vidím ženské okolo sebe se špíčky a bříškem, osmělím se, říká Regina Řandová. Na dovolené šla do bikin

Regina Řandová se nebojí nosit dvoudílné plavky. Super.cz

Opálit se tedy nestihla, na to ale posloužila rodinná dovolená se synem, snachou a vnuky, kterou strávili v Egyptě. Probrali jsme tedy i hubnutí do plavek. "Vždycky před letní sezónou se do nich obléknu a řeknu si, že bych měla nějaké kilo dát dolů. Snažím se umírnit jídelníček, ono to moc nefunguje, tak to pak vzdám a chodím na golf. Ten mi pomáhá udržet se v nějaké normální kondici," smála se Regina.

"Zatím si ještě troufnu vzít dvoudílné plavky, ale vždycky mám jedny jednodílné s sebou, kdybych měla pocit, že už je to moc. Ale mě vždycky překvapí, jak se ty ženské okolo mě vůbec ničeho nebojí. Špíček sem, špíček tam, bříško. Takže se vždycky osmělím a pořád ještě oblékám ty dvoudílné," uzavřela. ■