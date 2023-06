V zahraničí je ještě známější než jeho dvojče, muzikant: Potetovaný výtvarník dbá i na svoji image. Na rozhovor přišel v sukni

Potetovaný výtvarník Maxim Havlíček se nejdříve prosadil v Americe. Super.cz

"Teď jsem tady, protože připravuji na léto velkou výstavu v Galerii 1. Ale pořád jsem jednou nohou v Praze a druhou tady, takže na návrat nehraju," vysvětloval Maxim, který měl svoji výstavu Time Traveller naposledy v Praze ještě před covidem. "A pak jsem se soustředil na vystavování hlavně venku," upřesnil.

A jak se podařilo českému umělci prorazit v zahraničí? "Já už se ani za českého umělce nepovažuji, protože jsem odjel, když jsem byl ještě hodně mladý, hned po škole. Veškerý svůj dospělý život jsem prožil v Americe, tak se spíš považuji za umělce tam. Trh s uměním a potenciál jsou tam daleko větší. Těch jednapadesát států funguje jako jeden. Mylně jsem si myslel, že v Evropské unii to bude také tak, ale tady jsou to pořád ty jednotlivé písečky," svěřil.

Protože na rozhovor potetovaný výtvarník dorazil v sukni, zajímala nás i jeho image. "Móda mě vždycky zajímala, baví mě nosit věci, které se líbí mně. Nemusí to být žádná značka, osloví mě tím, že je to nějakým způsobem originální. A docela dlouho se v tom vyžívám," vysvětlil.

Zeptali jsme se i na jeho četná tetování. "Pro většinu lidí mají tetování nějaký určitý význam, pro mě je jen ta estetická stránka. Musí se mi líbit, ať už to znamená cokoli anebo to neznamená vůbec nic. Nedávno jsem si nechal potetovat celá záda a navrhl jsem si to sám jako vlastně většinu. Trvalo mi to pět minut a pak jsem to jen předal svému tatérovi," upřesnil s tím, že sám tetování navrhuje i pro jiné. ■