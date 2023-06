Přes zimu mu narostlo břicho: Po dvouměsíční abstinenci nasadil Roman Vojtek i dietu bez přidaného cukru

Po dvouměsíční abstinenci nasadil Roman Vojtek i dietu bez přidaného cukru. Super.cz

Herec a moderátor Roman Vojtek (51) se musí otáčet. A do práce vzal i svého staršího syna Benedikta, kterému bylo v březnu osm. Ten se s tátou při rozhovoru postavil i před mikrofon Super.cz. A protože jsme se sešli v pekárně, povídání bylo dost o jídle.

"Děti neberu do žádných rychlých občerstvení, když mají hranolky, je to opravdu výjimečné, nekupuju jim ani slazené limonády. Snažím se žít zdravěji," prozradil Roman. "Mně to ani moc nevadí," podržel tátu malý Benedikt.

"Sám mám už dva a půl měsíce sladký detox, to znamená, že nejím opravdu žádný přidaný cukr. Dva měsíce jsem nepil ani alkohol, ale teď je léto, jsme na lodi a tam to prosecco prostě chutná," svěřil Roman, který je před létem na dietě, protože po zimě zjistil, že mu narostlo bříško.

"Dal jsem si takovou výzvu, jak se ho zbavit, mám i videa na svém youtube kanálu. Sice mě nečeká žádná role, kde bych se musel svlékat, ale v létě na lodi nemůžu s tím "milanem", jak bříšku říkám, fungovat. Mám krásnou mladou ženu, tak s ní musím držet krok," uzavřel. ■