Obyčejně neobyčejná mladá kráska. Patnáctiletá dcera Dary Rolins poprvé září na titulní straně časopisu

Dcera Dary Rolins Lola na titulce magazínu Grade Foto: Braňo Šimončík pro GRADE magazín

Zpěvačka Dara Rolins (50) je pyšná na svou dceru Lolu. Ta s ní letos zpívala na velkolepém koncertě v O2 areně, nyní pro změnu ozdobila titulní stranu módního magazínu Grade. Patnáctileté Lole to na působivých fotografiích moc sluší, modelingové ambice prý ale nemá, ač se to při pohledu na krásné snímky nabízí.

„Nehledejte za tím její ani moji ambici mít z ní od zítra modelku, šlo o nabídku, která se neodmítá. Představit ji v tom nejpřirozenějším světle, obyčejně neobyčejnou, tak jak ji známe jen my, její rodina a kamarádi. Bez snahy ji měnit, tvarovat, stylizovat ani nijak zvlášť medializovat, právě díky důvěře je celý tento materiál autentický,“ těší Daru Rolins.

„Původně mělo jít o společnou titulku, ale společné focení už za sebou máme, šlo o kampaň na můj parfém Lola, a tak mi přišlo originálnější přenechat to tentokrát celé jí, Lole. Dá se tedy říct, že jsme spolu se skvělým týmem psali historii. Tohle je a vždy bude to „poprvé“. Laura se žádné výzvy nebojí, a tak do toho šla. Bez ukecávání. Prostě to vzala jako výzvu a po vystoupení v O2 areně jako další zkušenost,“ řekla Super.cz Dara Rolins.

Nápad a nabídka přišly od šéfredaktora časopisu Grade Pavla Mahdala. „Já sama byla na jejich historicky první titulce před osmi lety, máme spolu tedy dlouholeté, dobré vztahy,“ prozradila zpěvačka.

Zda se někdy Lola bude věnovat modelingu, je ve hvězdách. Mladá slečna je zatím ráda za každou zajímavou zkušenost, určitě ji nikdo do ničeho netlačí. „Necháváme věci plynout přirozeně. Je ve věku, kdy ji baví spousta věcí a to, čemu se chce věnovat naplno, ještě přesně neví. A ani nemusí. Hlavně ať je v každém jejím rozhodnutí svoboda,“ přeje si pyšná maminka.

Snímky vznikaly pod taktovkou fotografa Branislava Šimončíka a celý proces focení běžel jako po másle. „Lola věděla, že je v těch nejlepších rukou. A to hned v několika, fotografem počínaje a Pavlem, šéfredaktorem, který s ní pak dělal rozhovor, konče. Myslím, že bude mít opravdu krásnou památku a jednou vzpomínku. Ona i celá její rodina, která je na ni celkem přirozeně pyšná,“ uzavřela Dara Rolins. ■