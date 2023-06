Poslední relax před porodem: Misska Habáňová se pochlubila rostoucím bříškem v plavkách. Dítě čeká s hokejistou Čajánkem

Michaela Habáňová Foto: archiv M. Habáňové

Zatímco bývalá královna krásy se stane maminkou poprvé, její partner má už tři děti. Michaela už se může chlubit krásným rostoucím bříškem, které nyní v plavkách vystavila. Ještě před porodem se rozhodla podívat k moři a vydala se na pár dní do Řecka. „Tak naposled u moře s tebou v bříšku. Moře je jak led, takže z tebe bude otužilec,“ svěřila se misska, která si svůj požehnaný stav konečně užívá.

Začátky těhotenství totiž neměla nejlepší. „První tři měsíce jsem si říkala, že už nikdy těhotná nebudu. Ranní kocoviny, do toho práce, teď už je to dobrý. Už si to začínám užívat,“ řekla Super.cz kráska, která by se měla stát maminkou v srpnu. ■