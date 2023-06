Zahraje si sám sebe? Petr Kolečko se v novém seriálu představí jako proutník randící s divokou zrzkou

Petr Kolečko Foto: Marek Novotný / Prima FTV

Telenovelu mezi Petrem Kolečkem (39), Denisou Nesvačilovou (31) a jeho ženou Anetou Vignerovou (35) sledoval celý národ. Scenárista byl tak často označován za proutníka. V této roli ho brzy uvidíme také na televizních obrazovkách, a to v novém seriálu Chataři ze Švihova. Člověka by napadlo, že tato role mu byla psána na míru. Scénář ale vznikl ještě před jeho milostnými skandály. Tady je tak podoba čistě náhodná.

„Petr Kolečko je pro mě velký herecký objev. Asi to bude vypadat, že je mu ta role psaná na míru, je tam docela dost věcí, které si prožil, ale pravda je taková, že já jsem to psal dávno předtím, než se mu přihodily,“ prozradil Michal Suchánek (57), který se postaral jak o scénář, tak o režii.

I tak ale některým dalším kolegům napsal role na tělo. „Myslím si, že jsem to psal z nějaké vypočítavosti, protože Češi jsou chatařením postižení. Měl jsem pocit, že to prostředí, zákonitosti chataření a životní styl chatařů každý zná. Náš seriál je hlavně o charakterech lidí, chatařů, kteří se setkávají na jednom místě, ale jejich životy, životní hodnoty a postoje jsou různé. Vycházel jsem z toho, co znám, postavy mají reálné předobrazy,“ doplnil Michal Suchánek o seriálu, který popisuje život a vztahy chatařů v chatové oblasti Švihov.

V seriálu uvidíte také Adélu Gondíkovou (49), Jiřího Langmajera (57), Richarda Genzera (56), Lindu Rybovou, Bereniku Kohoutovou, Igora Chmelu nebo Ivu Pazderkovou. Televize ho uvede na své platformě Prima+. ■