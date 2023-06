Vojta Drahokoupil čtyři měsíce po rozpadu vztahu: Byl jsem na dně, přiznal po rozchodu s krásnou herečkou

Vojta Drahokoupil je už čtyři měsíce nezadaný. Super.cz

Jsou to čtyři měsíce, co Vojta Drahokoupil (27) neustál těžkou krizi ve vztahu a s půvabnou herečkou Anetou Vrzalovou se po téměř tříletém vztahu rozešli. Jak sám zpěvák přiznal, po rozchodu neprožíval lehké období, ze všeho se však už dostal.

„Jsem čtyři měsíce nezadaný a nemám v plánu to měnit, je mi moc hezky. První dva měsíce to bolelo, ten rozchod byl těžký. S bývalou přítelkyní to bylo moc hezké a byl ten vztah hluboký, ale je to za mnou a soustředím se na práci,“ svěřil se Super.cz zpěvák s tím, že ani tak v jeho životě láska nechybí. „Mám spoustu lásky kolem sebe, miluji maminku, to je žena mého života,“ řekl Vojta, který začíná zkoušet novou muzikálovou roli.

Objeví se jako Paris ve velkolepém muzikálu Troja. Práce má tudíž až nad hlavu. „Během dvou měsíců vydávám tři videoklipy, v září album a k tomu muzikál Troja a užívám si to, že se soustředím na sebe a žiju svůj život, takže Marley a já,“ dodal zpěvák s tím, že se nyní věnuje sám sobě a svému pejskovi.

Kvůli roli na sobě začal také pravidelně makat. Změnil od základu svůj život a místo ponocování vstává v brzkých ranních hodinách a pravidelně cvičí. „Už mi začaly ranní tréninky, miluju ranní běh a posilování. Mám rád být teď nakopnutý, chodit brzo spát a brzo vstávat a mít zdravější životní styl. Je mi líp. Díky Troje jsem se zřejmě dostal do stadia, kdy na sobě budu makat až do premiéry, což je 1. února, a to je dost dlouhá doba,“ dodal zpěvák na první čtené zkoušce. ■