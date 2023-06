Její Žofie z Ulice se řeže kvůli rozvodu rodičů. Kateřina Ujfaluši nám svěřila, jak to proběhlo u nich doma

Kateřina Ujfaluši Foto: Jan Handrejch, Právo

Jednu z nejdramatičtějších seriálových linek Ulice má půvabná dlouhovláska, která v červenci oslaví osmnáctiny. Hraje zoufalou Žofku Duškovou, co se kvůli rozvodu a handrkování rodičů uchýlila k sebepoškozování. Kateřiny Ujfaluši jsme se zeptali, jak to měli s rozvodem její rodiče – táta Tomáš, známý fotbalista, a maminka Kateřina.

„Upřímně jsem se o to nikdy nezajímala, ani se jich neptala, protože vidím, jaký spolu mají dobrý vztah. Jsou kamarádi, jezdíme spolu vždycky na Vánoce na Moravu. Když jsem byla menší, trávili jsme společně i dovolené,“ vysvětluje Kateřina, proč si psychicky neodnášela rozvod, na rozdíl od seriálové postavy.

„Nebylo to drsné jako v Ulici. Naši se k sobě chovali hezky, takže se na mně jejich rozvod neprojevil. Možná to bylo i tím, že jsem byla malá, třeba proto to bylo snazší.“

Někdejší kauzy kolem svého táty taky vůbec nevnímala, nevěděla, že se něco děje. „Akorát teď vím, že je z toho ikonická hláška. Všichni ji zmiňují a mají to s ním spojené. Taťka ji má i na tričku,“ naráží se smíchem na legendární výrok Tomáše Ujfalušiho (45): Nic jsem neplatil a ta částka také nesouhlasí.

Kačka si myslí, že rodičům to spolu funguje. „Nevím, možná jim vyhovuje ten kamarádský vztah, ale já do toho nevidím. Mně se líbí, že mám taťku a mamku, jdu si ke každému z nich, jak chci. A oni jsou také v pohodě, klidně vyrazíme třeba společně na snídani.“

Ještě nás zajímalo, co říkala roli táty, který nedávno coby reportér odjel do Istanbulu, odkud stanice Nova Sport přenášela finále Ligy mistrů. „Často chodí komentovat fotbalová utkání do televize. Přijde mi, že mu to jde úplně přirozeně. Nestresuje se, nezakoktává se, nemá vůbec trému. To mu celkem závidím,“ řekla na závěr Super.cz Kateřina Ujfaluši.

■