Dara Rolins má novou konkurenci? Blonďatá muzikálová zpěvačka sází na svůj zpěv, ale i sexy křivky

Muzikálová kráska Nikola Ďuricová (28) ukázala, že se umí pěkně odvázat. V novém klipu k písni Náměsíčná vsadila nejenom na svůj pěvecký a taneční talent, ale také ukázala, že díky svým křivkám potěší nejedno mužské oko. Objevily se i názory, že je to nová konkurence pro Daru Rolins (50).

„Já sama bych si takhle sebe nikdy netroufla nazvat, ale pokud si to někdo myslí, je to pocta. Dara je velká osobnost, krásná a energická žena. Jedno máme společné – obě máme rády hudbu, obě jsme Slovenky žijící v Česku,“ smála se Nikol.

Pánové, vy, kteří při sledování klipu pomýšlíte na tuto charismatickou herečku, máte smůlu. Nedávno nám Nikola naznačila, že se v jejím životě objevil nový muž. „Jak to teď je? No... já o tom úplně nechci povídat, protože třeba by se někdo leknul,“ červenala se jako puberťačka krásná blondýnka.

V novém klipu si s Nikolou zahrál i její kamarád Milan Peroutka (33) a kolegyně z divadla Genny Ciatti (31). O text se postarali Xindl X (43) a Jan Vávra. „Nikole jsme s Honzou Vávrou tento text psali na tělo. Dlouho jsme ji ´pozorovali´, jak se prezentuje, jak a co zpívá, a přišlo nám, že právě tohle by jí sedělo. Zdá se, že se to povedlo,“ uvedl Xindl X. ■