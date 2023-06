Eva Burešová se těší na narozeninová překvapení: Doufám, že se máma na tento rozhovor podívá, vzkazuje domů

Eva Burešová se rozpovídala o svých třicátých narozeninách. Super.cz

„Ano, mám ráda oslavy narozenin a žádnou jsem pořádně nikdy neměla, jen takové menší. I když jednu jsem měla v osmnácti, tak to byla taková velká oslava. Vždycky mám jen s rodinou a nějakou tu romanťárnu s Přemkem (36), ale že bych udělala vekou oslavu a pozvala lidi, tak to tu ještě nebylo. To si chci splnit k třicátinám,“ prozradila Eva Super.cz.

Zpěvačka navíc plánuje narozeninovou oslavu pro syna Nathaniela, kterému bude šest let. Doufá tak, že i někdo jiný jí plánuje něco překvapivého k jejím kulatinám.

„Já miluji překvapení. A musím říct, že můj partner mi dokáže dělat nádherná překvapení. Většinou se je ale moje máma dozví dřív a prozradí mi je. Tak doufám, že se máma na tento rozhovor podívá a už to nikdy dělat nebude,“ dodala se smíchem Eva Burešová.

My jsme si s herečkou a zpěvačkou povídali během natáčení show 7 pádů Honzy Dědka, která se bude vysílat na třicáté narozeniny Primy. Právě tato televize je pro Evu vlajkovou lodí. V roce 2011 se zde zúčastnila show Česko Slovensko má talent, a tak odstartovala kariéru.

„ Lucka Bílá (57) tam při hodnocení říkala, že se budeme potkávat, a měla pravdu,“ smála se Eva Burešová, která zároveň přiznala, že by znovu do podobné talentové soutěže nešla, tedy maximálně jako porotkyně. ■