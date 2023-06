Jejich děti od sebe budou dělit dva měsíce. Moderátorky Monika Leová a Andrea Antony si poměřovaly těhotenská bříška

Andrea Antony se těší na druhého potomka. Super.cz

V Česku začaly velmi teplé dny. Jak to Andrea snáší? "Zatím je to dobrý, čeká mě ale ještě celý léto. Máme v plánu jet necelé dva měsíce před porodem na dva týdny do Itálie. To bude asi divočejší," řekla Super.cz Andrea.

Moderátorka prozradila, že je hlavně ráda, že čeká jen jedno dítě. V rodině mají dvojčata. "Pravděpodobnost byla velká. Můj táta je z dvojčat, táta mojí mámy je taky z dvojčat. Upřímně říkám, že by to byl masakr. Nechtěla jsem je a jsem ráda, že tam je jedno," usmívá se Antony, která má výrazně větší bříško, než když čekala dceru Rozárku.

"Zatím roste hlavně bříško. U Rozárky mi nepřišlo, že bych byla úplná obryně, doufám, že teď to bude taky tak, dodala. ■