S podcastem dostala Markle padáka, ale rýsuje se prý něco daleko lepšího! Bude Meghan ‚vévodkyní z Dioru?'

Podepsání smlouvy mezi Meghan Markle a módním gigantem Dior je prý na spadnutí...

Za velkou louží v Los Angeles se prý stále častěji mluví o záměru francouzského módního gigantu Dior ‚plácnout si‘ s Meghan Markle (41). Pokud by s ní značka podepsala lukrativní smlouvu, stala by se Meghan tváří společnosti podobně jako Rihanna či Jennifer Lawrence. Místo vévodkyně ze Sussexu by se tak na ni prý mohlo hodit spíš označení 'vévodkyně z Dioru'.