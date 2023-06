Gabriela Partyšová popsala boj se závislostí: Zbavit se léků na spaní a proti úzkostem bylo složité, svěřila

Gabriela Partyšová popsala boj se zásvilostí... Super.cz

"Byly to léky, po kterých jsem dobře usínala, anebo po nich alespoň usnula. Stala jsem se na nich závislou, to je celkem jednoduché. Pak se toho zbavovat bylo velice složité. Konzultovala jsem to s lékaři a různými jinými šamany a musím říct, že mě z toho dostala homeopatie, kterou dlouhodobě užívám a věřím jí. Od té doby mi pomáhá v mnoha jiných věcech," svěřila.

Teď už je Gábina "čistá", před časem se zbavila i cigaret a následně i přístrojů na zahřívání tabáku. "Já tedy nebyla nikdy úplně typický kuřák, který by si musel zapálit hned po ránu. Spíš to bylo příležitostné kouření ve společnosti. Takhle jsem kouřila asi dvacet let, pak jsem přešla na ty zahřívací záležitosti asi na tři roky. A pak jsem dostala zápal plic, půl roku jsem byla vyřazená z běžného života. Pak už jsem si nezapálila," prozradila.

A je vůbec na něčem závislá? "Na pivu.To potřebuju. Další hříchy nemám. Takže jsem závislá maximálně na tom, že chci být se svým partnerem a svým synem. A závislá jsem asi ještě na dobrých přátelích, kteří mi dělají život hezčí, a já doufám, že já jim taky," uzavřela. ■