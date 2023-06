Po těžkém zánětu ledvin stále není v pořádku: Soutěž ve fitness Hana Mašlíková definitivně vzdala

Po těžkém zánětu ledvin není Hana Mašlíková v pořádku, soutěž ve fitness definitivně vzdala Super.cz

Po nemoci částečně změnila režim a vzdala se i myšlenky na to, že by ještě závodila v body fitness. "Bývala jsem zvyklá dát jako feťák ráno kafe, úplně jsem se na něj klepala. Od té doby si dávám každé ráno čaj. Byla jsem i hrozný lempl na pití, vypila jsem ani ne dvě deci denně, ale pít mě naučily právě i přípravy na závody. Vypiju minimálně dva litry," vysvětlovala.

Větší množství vody je ale pro ledviny také zátěž. "To ano, ale myslím, že snad nikdo nepije tolik, kolik se musí napít před tou soutěží. Ani já ne. A není možné, že by se to na mých ledvinách odrazilo až teď, už je to rok. A znovu soutěžit nebudu, i když jsem měla původně myšlenku do toho na podzim jít. Pořád se teď něco pokouší o zdraví. Musím si ho dát do pořádku a už se do toho v mém věku hnát nebudu," uzavřela. ■