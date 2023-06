Bára Munzarová a Martin Trnavský přestavěli vilu po hereččině otci Luďkovi Munzarovi (✝85): Prozradili detaily

Bára Munzarová a Martin Trnavský přestavěli vilu po hereččině otci Luďkovi Munzarovi Super.cz

Herec Luděk Munzar (✝85) postavil vilu v pražských Modřanech v 70. letech. Nyní tam žije jeho dcera Bára Munzarová (51) s druhým manželem Martinem Trnavským (53) a svojí dcerou Aničkou. Protože dům už dávno nesplňoval energetické normy, co se úspornosti týče, vrhli se do rekonstrukce, kterou zvládli během období covidu.

"Munzar postavil, Trnavský zrekonstruoval a teď máme doma skoro všechno nové. Martin se z herce převtělil na stavbyvedoucího," usmívala se spokojeně Bára, která si nemohla manžela vynachválit, co se vedení stavby týče. "V době covidu měli všichni volno a byli rádi, že pracují," dodal Martin s tím, že na rekonstrukci byla tehdy nejvhodnější doba.

"Šlo to úplně na cihlu. Muselo se udělat vytápění, takže to šlo 60 centimetrů dolů do hloubky a zůstaly vlastně jen obvodové zdi. Strašně jsme protopili plynem, tak jsme přešli na tepelné čerpadlo a fotovoltaiku. Máte teď ten moderní inteligentní dům," doplnil Martin. "Dělalo se to hlavně z ekonomických důvodů," upřesnila Bára, i když si maličko postěžovala, že už si nemůže potajmu zajít v noci pro čokoládu, protože dům se při každém pohybu rozsvítí. "Ale kamery máme naštěstí jen venku. Nestěžuji si, ale zvykám si," smála se.

Pokud jde o dispozice domu, většinou zůstaly, došlo jen ke dvěma změnám. Ale například ložnice je tam, kde byla, a Bára si velmi pochvaluje i novou drahou postel, ke které jí musel manžel přemlouvat. K tomu mají i ložnici pro hosty, kde Martin občas přespává, když ho Bára vyžene z té společné, protože chrápe. "On chrápe hodně, když se utahaný. Už ho nenatáčím, ale dělala jsem to, protože mi nevěřil," prozradila. ■