Pamatujete si nahou Hanu Soukupovou v reklamě? Teď do Varů pojede téměř nahá její kolegyně Pavlína Němcová Super.cz

"Připravují se šaty, budou to šaty z jedné slavné reklamy s Hankou Soukupovou. Moc se na to těším, bude to speciální věc. V reklamě byly nereálné šaty, byly digitálně vytvořené, teď bude velká výzva pro Lukáše Macháčka přenést šaty z reklamy do reality," řekla Super.cz Pavlína, která v šatech dorazí na filmovém festivalu v Karlových Varech na akci 150 let Mattoni.

Jaké bude mít Pavlína po festivalu léto? "Zatím plány nemám. Žádná dovolená není nachystána. Vždy někam letím na poslední chvíli. Budu mít ale hodně pracovní léto," dodala modelka. ■