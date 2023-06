Sexy závodník je dvojnásobným otcem! Jan Charouz se pochlubil holčičkou, které dal královské jméno

Jan Charouz s manželkou a dětmi Foto: Se souhlasem J. Charouze

„Další dítě? To se mě teď neptejte. Ale víte, co se říká - nikdy neříkejte nikdy,“ usmíval se spokojený už dvojnásobný tatínek.

Pár má už malého syna Maxe. Manželé jsou již pět let. Brali se po pouhé půlroční známosti. "Být táta je ta nejúžasnější věc na světě. Nedá se to s ničím srovnávat. Kdo to nezažil, nikdy nepochopí, o čem mluvím," dodal Charouz, který závodní kariéru pověsil na hřebík a věnuje se spíš komentování závodů F1 v televizi. ■