Táňa Pauhofová poprvé od porodu dcery ve společnosti! Jedna z nejkrásnějších zrzek vypadá fantasticky a je na své váze

"Změnil se mi úplně život. V tom nejlepším slova smyslu. Je to to nejkrásnější, co nás potkalo. I když je to náročné, ne že ne," prozradila Super.cz o mateřství Pauhofová. "Nezastavíme se. Naša Mila je velmi akční," dodala s úsměvem.

Vypadá to, že zrz barvu vlasů dcera nezdědila. "Zatím zrz nevidím. Uvidíme, co sluníčko na vlasech přinese. Zatím jich má malinko, říkám si, hlavně aby jí do puberty narostly."

Táně mateřství neuvěřitelně sluší. "Nikdy jsem se nevážila, doma váhu nemám. Je pravda, že ale už nosím věci, které jsem nosila předtím," usmívá se.

Herečka už se vrátila zpět do práce. "Některé věci počkaly na realizaci, kdy Mila bude mít alespoň půl roku. Snažím se to harmonizovat. Abych dokázala být co nejvíce s ní, ale zároveň dostát práci, která byla slíbená," dodala Pauhofová. ■