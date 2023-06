Je prostě báječná: Hlavní roli měla ztvárnit Olivia Wilde. Kvůli konfliktům s vedením ale bylo všechno jinak

Imogen Poots Televize Seznam

Nebudeme si nic nalhávat, Isabel (Imogen Poots) je lehká holka. Nejstarší profesí na světě si chce našetřit, aby se mohla stát herečkou, jako snad každý v New Yorku. Jakmile ale opravdu vstoupí na Broadway, spustí lavinu bláznivých situací a všeobecného chaosu. Někdo se do ní totiž zamiluje a někdo zas až moc dobře poznal její neřestnou kariéru. A všichni jsou tak trochu ženatí nebo vdané. Na živelnou komedii Je prostě báječná (2014), ve které není nouze ani o dobře mířené facky, se můžete těšit 16. června ve 20.15 h na Televizi Seznam.

Plejáda zvučných jmen

Titulní mužskou roli ztvárnil sympaťák Owen Wilson; v dalších uvidíte populární Jennifer Aniston, a kromě ní pak Cybill Shepperd, Kathryn Hahn či Rhyse Ifanse. Do role Isabel byla původně obsazena Olivia Wilde, ale protože měla konflikty s vedením, nahradila ji právě Imogen Poots. Tvůrci kromě ní ale zvažovali ještě Brie Larson.

Režisérova derniéra

Komedie Je prostě báječná byla prvním (a také posledním) hraným filmem amerického režiséra Petera Bogdanoviche, který si po natočení dramatu Lepší společnost (2001) dal třináctiletou pauzu. Režisér zemřel na počátku loňského roku ve věku 82 let.

Vzpomínka na seriál Přátelé

Jane Claremont, kterou v tomto filmu ztvárnila Jennifer Aniston, má přítele Joshuu a psa Chipa. Stejně se jmenovali i milenci její postavy Rachel Greenové v seriálu Přátelé (1994-2004).

Imogen miluje zvířátka

Představitelka Isabel Imogen Poots je britská herečka. Narodila se 3. 6. 1989 v Londýně, kde také navštěvovala soukromé školy. Jejím velkým přáním bylo stát se veterinářkou, ale pak začala navštěvovat dramatický kroužek a začalo ji bavit i herectví. Přesto svůj původní sen stát se veterinářkou neopustila. Vzdala ho poté, co během praxe přihlížela veterinárním operacím.

Poprvé se objevila na TV obrazovce v 19. řadě britského lékařského dramatu Casualty (2004). O rok později získala nemluvící roli ve filmu V jako Vendetta, kde ztvárnila mladou Valerii. Když jí bylo 17 let, režisér Juan Carlos Fresnadillo ji obsadil do filmu 28 týdnů poté (2007). Od té doby se začala objevovat již ve více známých filmech, jako jsou Trhliny (2009), Centurion (2010) nebo remaku filmu Noc hrůzy (2011).

Po boku Anthonyho Hopkinse

V roce 2013 byla obsazena po boku Zaca Efrona do romantické komedie (Ne)zadaní. V adaptaci herní série Need for Speed (2014) se představila v hlavní roli. Zahrála si v ní společně s Aaronem Paulem, se kterým se objevila o několik měsíců později i v hlavní roli ve snímku Dlouhá cesta dolů. Zatím naposledy ji diváci mohli vidět v dramatu Otec (2020), jehož titulní postavu ztvárnil Anthony Hopkins.

Imogen Poots byla také tváří několika módních kampaní. Novináři se shodují, že největší devízou této talentované herečky je její přirozeně přesvědčivý projev. ■