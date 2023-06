Zemřel herec Dušan Matouš (✝60). Hrál v Ulici, Slunečné i seriálu Chlapci a chlapi

Dušan Matouš Foto: ČTK / Zavoral Libor

Zemřel herec Dušan Matouš. Bylo mu teprve šedesát let. O hercově skonu informovalo jeho domovské litvínovské Docela velké divadlo na sociálních sítích. Kromě divadla byl aktivní také na televizních obrazovkách, kde ztvárnil menší role. Matouš si zahrál například v seriálech Ulice, Slunečná, Modrý kód či Ohnivý kuře.

„Docela velké divadlo se smutkem oznamuje svým přátelům a divákům, že dne 9. června 2023 zemřel ve věku 60 let člen jeho uměleckého souboru pan Dušan Matouš. Na scéně DVD vytvořil několik krásných rolí a mladým hercům pomáhal s jevištní řečí. Chybíš nám, Dušane a jsme rádi, že máme už navždycky uchovaný Tvůj hlas v představeních Betlémská hvězda a Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Pozdravuj v hereckém nebi. Tvoje divadlo,“ stálo ve facebookovém příspěvku.

SMUTNÁ ZPRÁVA???? Zastihla nás smutná zpráva... Odešla velká osobnost. S lítostí oznamujeme, že ve věku 60 let zemřel... Posted by Statutární město Most on Thursday, June 15, 2023

Matouš se herectví věnoval odmalička. Ve svých pěti letech se objevil v komparzu ve filmu Všichni dobří rodáci, později si zahrál také v seriálu Chlapci a chlapi. Působil také jako moderátor a tiskový mluvčí, což připomnělo i město Most, kde také působil na tamější divadelní scéně.

„Miloval divadlo, motorsport a hudbu. Vládl slovem i písmem. Byl u zrodu Rádia Most, pracoval jako tiskový mluvčí Autodromu Most a připravoval zprávy i pro reportáže města Mostu. Vedení města vyjadřuje upřímnou soustrast rodině a nejbližším přátelům,“ informovalo město Most na svých stránkách. ■