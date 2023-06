Joaquin Phoenix si v hororu střihl nahou scénu se slavnou kolegyní (54). Taková ňadra i pozadí jí mohou závidět i dvacítky!

Parker Posey a Joaquin Phoenix v hororu On se bojí. Profimedia.cz

Pokud patříte mezi fanoušky Joaquina Phoenixe (48), zřejmě jste si již zašli do kina na jeho nejnovější počin s názvem On se bojí. Psychologický horor, jehož scénáře i režie se ujal Ari Aster, diváci hodnotí povětšinou velice kladně. Herec ve snímku ztvárnil bázlivého Beaua, který se na cestě za rodinou musí vyrovnat se svými strachy a konečně vzít život do vlastních rukou.